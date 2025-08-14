¿Esteban Andrada tiene ofertas para salir de Rayados? Esto es lo que sabemos

Poco antes de iniciar el Mundial de Clubes, los rumores sobre la salida del entonces portero titular, Esteban Andrada, comenzaron a tomar fuerza, aún más cuando se supo de la incorporación del portero uruguayo, Santiago Mele. Ahora casi dos meses después, todo parece indicar que ya está definido el futuro del jugador.

Andrada en el BBVA | IMAGO7

Al-Najma el primero en levantar la mano

Según información de César Luis Merlo, el equipo de la Primera división de Arabia, Al-Najma, actualmente se encuentra en negociaciones con Rayados para hacerse de los servicios del portero de 34 años.

Los de Medio Oriente ya realizaron una oferta formal al club regiomontano, pero todo parece indicar que es el equipo mexicano el que está deteniendo las negociaciones, esto con el fin de salir un tanto más beneficiado económicamente con este traspaso.

Esteban Andrada | IMAGO7

No hay negociaciones

A pesar de lo difundido por Merlo, otra versión circuló después por parte de Willie González, quien aseguró que no hay ningún trato por ahora. "Yo tengo una relación muy cercana con Esteban Andrada. Desde que se lo propusieron, Esteban dijo 'Yo a Arabia no voy a ir'. Cero", e insinuó que la otra es una estrategia del equipo para presionar al jugador.

Por la puerta de atrás

Si bien Andrada llegó a ser un jugador irregular e incluso llegando a cometer errores que significaron resultados, la otra cara de la moneda es que el argentino se convirtió en parte fundamental de la plantilla en los últimos años.

En la sultana del norte registró 161 juegos como titular en cuatro años, disputando más de 14 mil minutos en el campo. 'Sabandija' Andrada pudo levantar la Copa de Campeones de la Concacaf en el año 2021 con los Rayados.

'Sabandija' Andrada en sus inicio con Monterrey | IMAGO7

