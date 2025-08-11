¡Hacen la diablura! Toluca se lleva los tres puntos en la frontera tras la victoria ante Juárez

Toluca se metió a donde nace la patria, en un partido dinámico de principio a fin. Los Diablos se llevaron los tres puntos ante Juárez y regresaron a la Liga MX tras su paso en Leagues Cup. El triunfo del cuadro escarlata por marcador de 0-2 sirvió para volver a demostrar su dominio y el por qué son los Campeones del balompié nacional.

Los primeros minutos fueron de dominio alterno, en los que los Bravos intentaron hacerse presente con la falta en el cuadro titular de Alexis Vega y Marcel Ruiz. Fue hasta el minuto 17 que los fronterizos se acercaron con un gran desborde por la banda de José Luis Rodríguez, quien mandó un centro que fue bien despejado por Hugo González.

Juárez continuó con su insistencia, y con una gran jugada colectiva -que nació desde los pies de Sebastián Jurado- se acercaron, pero la definición de Madson fue deficiente. Un viejo dicho dice que gol fallado es gol en contra, algo que los mexiquenses hicieron valer tres minutos después.

Juan Pablo Domínguez fue el más activo de los escarlatas en los primeros minutos, con grandes desdobles por la banda derecha. Al 33' el mexicano mandó un centro preciso que estuvo cerca de abandonar el terreno de juego, pero una gran reacción de Robert Morales, quien recentró el balón, permitió el primer tanto del partido. Paulinho recibió y dio una definición magistral, al no dejar botar el balón y pegando de primera intención.

Los últimos 15 minutos del primer lapso transcurrieron con la incertidumbre de Bravos, que aunque siguió intentando, no pudo volver a incomodar a Hugo. Fueron los Choriceros quienes estuvieron cerca del segundo, pues otro gran centro de Domínguez fue contactado por el delantero lusitano, quien mandó su cabezazo desviado al minuto 42.

Acciones del segundo tiempo

Apenas inició el segundo lapso y Toluca amplió su ventaja. El minuto 47 Paulinho robó el balón en la zona baja y el mejor jugador del partido tuvo su recompensa. Juan Pablo Domínguez remató completamente sólo tras un gran centro de Nicolás Castro, ampliando el marcador a 0-2.

Pese al marcador adverso, el gol fue un baldazo de agua fría para los Bravos que en lugar de caerse, atacaron de gran manera, pero sin gran claridad. Rodolfo Pizarro agarró el balón desde fuera del área y con toda la confianza del mundo remató, lamentablemente, la esférica se fue muy desviada.

El hombre más activo de Juárez en todo el partido fue 'El Puma' Rodríguez, que con su gran desequilibrio tuvo una gran actuación por la banda. Fue al minuto 59 que el jugador panameño mandó un tiro centro que pasó rozando el travesaño, pero el balón no bajó y nadie remató.

Los últimos diez minutos transcurrieron con la misma tónica del segundo tiempo: muchas ganas de Bravos, pero poca claridad. El trámite no cambió y la incorporación de Héctor Herrera le brindó una gran nivelación en el medio campo a Toluca, quien manejó el tiempo y estuvo cerca de ampliar su ventaja. Al 85', Morales remató de chilena y el balón pasó a nada del palo.

Próximo destino: Orlando City

Ahora, el cuadro del 'Turco' Mohamed viajará de nuevo a Estados Unidos para enfrentar al Orlando City en los Cuartos de Final de la Leagues Cup. El conjunto de los Diablos se encontró con su mejor versión y tanto los titulares, como los suplentes, están listos para afrontar el certamen internacional.

