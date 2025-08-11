'Gullit' Peña rompe el silencio sobre su estancia en Cruz Azul: "no cumplí con las expectativas"

Carlos 'Gullit' Peña tuvo un largo bagaje en el futbol mexicano, siendo León el equipo en el que tuvo un mejor lapso. Sin embargo, el oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, habló sobre su etapa en Cruz Azul, la que calificó como amarga, ya que no logró cumplir con las expectativas.

En entrevista con Yosgart Gutiérrez, en el podcast, el RePortero, el exmundialista en Brasil 2014 habló sobre su llegada a La Máquina en 2018. Peña fue un fichaje estelar procedente del Rangers de Escocia, por petición expresa del entrenador celeste de esos años, Pedro Caixinha.

"No pude cumplir con las expectativas, así como digo las cosas cuando cumplo, también las digo cuando no. No cumplí para nada. Llegue, me lesione. El trato en Cruz Azul es muy bueno, ellos se ocupan de lo externo y todo lo demás. Es una deuda que tengo con la institución y que nunca podré saldar", confesó Peña.

De igual forma, el exjugador celeste habló sobre algún plan a futuro con respecto al futbol, en el que no se ve como entrenador. Peña aseguró que estar en un banquillo no es algo que le llame la atención.

Su relación con Pedro Caixinha y los problemas extra cancha

El 'Gullit' también habló sobre su relación con el entrenador lusitano, la cual calificó como buena aunque con sus tensiones por los problemas extra cancha. Peña aseguró que sus indisciplinas fueron exageradas, ya que según él, no rompió con alguna regla importante.

"Sacaron un tema que compré cervezas. Hablé con el profe (Caixinha), eran las 12. Si quiere mañana me hace una prueba de antidoping. Siempre estuve en comunicación con él, siempre iba a su oficina. Él me decía que confiaba en mí, pero todo eso era cansado para él. Pero siempre nos hemos hablado bien, pero todo lo extra mermó nuestra relación", sentenció Carlos Peña.

