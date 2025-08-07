'Gullit' Peña desmiente millonario salario en su etapa en los Emiratos Árabes Unidos

Carlos 'El Gullit Peña tuvo un paso destacado por algunas de las instituciones más importantes del México, siendo León su etapa más glorificada. Con el conjunto de Los Panzas Verdes, el mexicano fue parte fundamental de aquel mítico Bicampeonato en 2013-14; su desempeño fue tan bueno que perteneció a la lista definitiva del Mundial de 2024.

Sin embargo, tras su paso con el conjunto Esmeralda, Gullit nunca pudo volver a tener estabilidad, por lo que se convirtió en un auténtico trotamundos en ligas bastante exóticas. Uno de sus momentos que sorprendió a todos, fue cuando firmó con Al-Dhaid, equipo de los Emiratos Árabes Unidos, en el que se especuló que tenía un salario millonario.

Sin embargo, en entrevista con Yosgart Gutiérrez, en el RePortero, Carlos aseguró que todo eso era falso y que su salario no era tan lucrativo. El exjugador de la Selección Mexicana argumentó que percibió una cantidad cercana a los 40 mil pesos mensuales.

"Es mentira eso (su salario). La gente sacó un chingo de cosas, que ganaba tres millones y medio y cosas así. Hoy voy a decir que mi salario era de 40 mil pesos, nada parecido a lo que decían que ganaba", comentó Gullit.

Humor con el salario del Gullit

De igual forma, el jugador -que por el momento se encuentra sin equipo- habló sobre que todo eso sirvió como publicidad y lo tomó con humor. Carlos Peña comentó que le hizo un par de bromas a su exagente, Morris Pagniello, por la supuesta gran habilidad para colocarlo en equipos con grandes contratos.

Paso discreto

Pese a las risas que generó la situación, la realidad es que Carlos Peña no logró tener un buen rendimiento en el futbol de medio oriente, ya que nunca pudo ser una pieza importante y se fue cedido a varios equipos. Uno de ellos fue en un balompié aún más exótico, el sirio, con Hutteen SC.

