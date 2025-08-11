Jorge Valdano visita al Atlético de San Luis antes del duelo contra Cruz Azul

Una visita que motiva. Previo a su partido contra Cruz Azul en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX, Atlético San Luis recibió la visita del exfutbolista, y actualmente conferencista, Jorge Valdano, en su hotel de concentración.

El propio club potosino compartió la noticia por medio de redes sociales. "Hoy tuvimos la visita de Jorge Valdano en nuestro hotel de concentración previo al encuentro de esta noche".

"El campeón del mundo argentino compartió algunas de sus experiencias con jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo", escribió San Luis en sus redes sociales.

Jorge Valdano le dio una charla a los jugadores de San Luis | X: @AtletideSanLuis

¿Por qué Jorge Valdano visitó a Atlético San Luis?

El exjugador de Real Madrid se encuentra actualmente en San Luis Potosí porque impartirá una conferencia en esta ciudad sobre su popular libro 'Los 11 poderes del líder'. El evento está programado para este martes 12 de agosto a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Por ello, el club blanquirrojo aprovechó para invitarlo a platicar con los jugadores y cuerpo técnico, antes de un partido importante en el torneo local. Sobre todo porque con una victoria, los dirigidos por Guillermo Abascal pueden ganar varias posiciones en la tabla de clasificación.

Jugadores y cuerpo técnico tuvieron la oportunidad de convivir con Valdano | X: @AtletideSanLuis

Atlético San Luis, en busca del buen ritmo

El Atlético de San Luis llega a esta jornada en el lugar número 13 de la clasificación general con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas. Por su parte, Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, ocupa el séptimo puesto con siete unidades, tras un triunfo y dos empates.

Los potosinos llegan a este compromiso tras vencer a Minnesota United en la última jornada de la Leagues Cup. Desde su victoria contra León en la Jornada 1 del Apertura 2025, Atlético no ganaba, por lo que ahora buscan hilar triunfos consecutivos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Moisés Muñoz y Paul Aguilar convencieron a Dagoberto Espinoza de permanecer en América

Valdano visitó a Atlérico San Luis en su hotel de concentración | X: @AtletideSanLuis