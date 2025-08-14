Juvenil mexicano deja a Toluca y emigra a Europa

Con apenas 21 años, David Jaret López Cedillo emprendió un camino poco común: dejar México sin debutar en Liga MX para incorporarse al Zalaegerszegi TE FC, de la máxima categoría húngara. El lateral derecho, nacido en Tenancingo, encontró en Europa la oportunidad que no llegó con el primer equipo del Deportivo Toluca, club donde se formó durante casi una década.

¿Quién es David López, mexicano que emigró a Europa?

López vistió la camiseta escarlata desde la Sub-13 hasta la Sub-23, sumando casi 200 apariciones oficiales y conquistando títulos en las divisiones Sub-20 y Sub-23. Aunque su nombre apareció en convocatorias de técnicos como Renato Paiva y Antonio Mohamed, las oportunidades en la cancha nunca se concretaron, lo que lo llevó a buscar un nuevo reto fuera del país.

La llegada del joven mexicano al ZTE FC no fue casualidad. Nuno Campos, actual estratega del club húngaro y exasistente técnico en Toluca, fue clave para concretar el fichaje. Su confianza en las capacidades de López se tradujo en un contrato por dos temporadas con opción a una más, y el dorsal número 12 ya lo espera en su nueva aventura.

En su presentación, López no ocultó la emoción por este paso en su carrera: “Es un sueño que perseguí desde niño. Llego listo para aprovechar cada oportunidad y demostrar mi nivel en el futbol europeo”. Su reto será adaptarse rápidamente a un entorno competitivo y distinto al mexicano.

Toluca apuesta por exportar talento

El campeón vigente de la Liga MX dio luz verde a la salida de su canterano como parte de su estrategia de proyectar jugadores al extranjero. Además del impulso deportivo, el club incluyó cláusulas de venta futura para asegurar beneficios económicos si López logra consolidarse y dar un nuevo salto en su carrera.

