Club español de tercera división revierte fichaje tras comentarios que enfurecieron a catalanes

El club Nastic de la tercera división española revirtió su decisión de fichar a un jugador después de que los aficionados se quejaran de sus comentarios despectivos sobre los catalanes en Instagram Live el año pasado.

Nastic, que tiene su sede en la ciudad catalana de Tarragona, anunció el martes que ficharía al lateral izquierdo José Manuel Calderón con un contrato de un año y opción a otro año más. Pero unas horas después, tras “las valoraciones realizadas”, el club dijo que no formalizaría el fichaje.

Los aficionados criticaron el fichaje | X

Revirtieron su fichaje

"El club, que representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan”, sostuvo Nastic en un comunicado.

“Lamentamos las molestias que esta situación haya podido causar a nuestros socios, accionistas y aficionados, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para confeccionar la mejor plantilla posible para afrontar con garantías la temporada 2025-2026” , añadió.

Revirtieron su fichaje | X

Ofreció disculpas

Calderón, de 25 años, utilizó una expresión con palabras despectivas contra los catalanes. Se disculpó en ese momento, y nuevamente el martes por la noche después de que su acuerdo con Nastic quedó desbaratado.

“Estoy un poco jodido, en shock, pero asumiendo las consecuencias que tiene", dijo Calderón al programa deportivo local El Chiringuito. "Lo primero pedir disculpas a toda la gente que se ha ofendido. Tengo familia catalana, amigos catalanes y no se lo tomaron de la misma forma. Aquí en Andalucía, para mí es una expresión normal, que no nos tomamos con tanta repercusión pero le sentó mal a la gente y quería pedir disculpas públicamente”.

Ofreció disculpas | X

En el momento de sus comentarios en Instagram, Calderón jugaba con el Córdoba, que acababa de ascender a la segunda división tras la temporada 2023-24.

