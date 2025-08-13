Barcelona avala 7 millones para asegurar inscripciones antes del inicio de LaLiga

La junta directiva del FC Barcelona aprobó un aval de siete millones de euros para garantizar, en caso de ser necesario, la inscripción de los jugadores pendientes antes del inicio de la temporada 2025-26 de LaLiga. Según confirmó una fuente a ESPN, el objetivo es que Hansi Flick cuente con todas sus piezas disponibles para arrancar el campeonato sin contratiempos.

¿Qué jugadores de Barcelona no están inscritos?

Actualmente, cinco futbolistas esperan ser inscritos: Joan García, Marcus Rashford, Wojciech Szczęsny, Gerard Martín y Roony Bardghji, algunos recién incorporados y otros ya en el club.

La situación depende, en parte, de la resolución de la comisión médica de LaLiga sobre Marc-André ter Stegen, operado de la espalda el 29 de julio. Si su baja se estima en cuatro meses o más, el club podría usar el 80% de su ficha para registrar a nuevos jugadores.

¿Barcelona podrá inscribir a sus fichajes?

El Barcelona también aguarda la validación de una auditoría clave, relacionada con la venta de 475 asientos VIP en el Camp Nou. Esta operación supondría un ingreso de 100 millones de euros y daría un margen importante para cumplir con las exigencias del límite salarial de la competición.

A pesar de estas gestiones pendientes, desde la directiva azulgrana transmiten confianza. Joan Laporta y sus colaboradores creen que las inscripciones se resolverán a tiempo y que el club podrá retomar la normalidad financiera en breve. El aval aprobado se considera una medida preventiva para afrontar cualquier imprevisto antes del inicio de la temporada.

