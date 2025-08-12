Lewandowski sobre Lamine Yamal y el Balón de Oro: “Si no es este año, será el próximo”

Robert Lewandowski no escatima en elogios para Lamine Yamal. El delantero polaco del Barcelona aseguró que la joven joya blaugrana es uno de los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro, y aunque no ve necesario que el reconocimiento llegue de inmediato, confía en que tarde o temprano lo conseguirá.

Lamine Yamal, joya del Barcelona |

“La temporada de Lamine Yamal fue increíble, pero al final todo depende de lo más importante. Aún le queda mucho tiempo, si no este año, quizá el próximo”, declaró Lewandowski, subrayando el potencial del atacante de apenas 18 años.

No solo Lamine Yamal

El capitán culé reconoció que, pese a que los reflectores están puestos sobre Yamal, el Barça cuenta con otros candidatos al galardón más prestigioso del fútbol mundial.

“Raphinha también tuvo una temporada increíble. Tenemos jugadores que podrían ser favoritos para ganar el Balón de Oro”, añadió, mencionando también a Pedri como otro de los posibles aspirantes

Lewandoski elogia a sus compañeros | AP

La gran cita en París

La entrega del Balón de Oro 2025 se realizará el lunes 22 de septiembre en París, en una gala que reunirá a las máximas estrellas del fútbol mundial para conocer al sucesor del último ganador.

Balón de Oro 2025 | AP

