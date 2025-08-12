Donnarumma apunta a tomar acciones legales contra PSG por polémica salida

El martes se confirmó que Gianluigi Donnarumma no continuará en el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League. El arquero italiano, quien quedó fuera de la convocatoria de Luis Enrique, se despidió de la afición parisina a través de una carta publicada en sus redes sociales.

El portero ahora evalúa sus opciones, sin embargo, previo a dejar al equipo oficialmente el agente del italiano afirmó que están sorprendidos por como se han dado las cosas, así como amenazar con tomar acciones legales en contra del club.

El agente de Donnarumma acusa falta de respeto del PSG

Poco después del anuncio, Enzo Raiola, agente del guardameta, criticó duramente al club parisino y no descartó acciones legales por la manera en que se dio la salida de su representado.

“Estamos impactados por el PSG. El club no nos respeta en absoluto después de cuatro años juntos. Consideraremos la situación también con nuestro equipo legal. Gigio incluso estaba dispuesto a reducir su salario, pero el PSG volvió a cambiar las condiciones... El París Saint-Germain pide mucho dinero. Hablan de respeto, pero solo se trata de dinero…”, declaró a Sky Sport.

Manchester City, posible destino del arquero italiano

Raiola también alimentó las especulaciones sobre un posible fichaje por el Manchester City, que en los últimos días habría mostrado interés por Donnarumma.

“Ahora buscaremos soluciones, quizá en la Premier League haya clubes que puedan pagar lo que se necesita”, señaló el agente, dejando abierta la puerta a un cambio de liga para el portero campeón de la Euro 2020.

Con este panorama, el futuro de Donnarumma apunta lejos de París, y la posibilidad de que recale en Inglaterra podría convertirse en uno de los movimientos más sonados del próximo mercado de transferencias.

