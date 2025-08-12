¿Quiénes son los máximos ganadores de la Supercopa de Europa?

Este miércoles, el fútbol europeo vivirá una nueva edición de la Supercopa de Europa, donde se enfrentarán París Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League, y Tottenham Hotspur, campeón de la UEFA Europa League. El partido se disputará en el Bluenergy Stadium, casa del Udinese en Italia.

La historia de este torneo ha evolucionado con el tiempo. Hasta la temporada 1998-99, la Supercopa de la UEFA se jugaba entre el ganador de la Liga de Campeones y el campeón de la Recopa de Europa. La última vez que se celebró bajo ese formato fue en 1999, cuando la Lazio, campeona de la Recopa, venció 1-0 al Manchester United.

Habrá una nueva edición del torneo | X

Con la desaparición de la Recopa, desde el año 2000 la Supercopa enfrenta al campeón de la Champions League y al campeón de la Copa de la UEFA (hoy Europa League). El primer duelo bajo este formato fue en 2000, con triunfo del Galatasaray por 2-1 sobre el Real Madrid.

Entre 1998 y 2012, la final se jugó de manera fija en el Estadio Louis II de Mónaco. A partir de 2013, comenzó a rotar de sede, similar a lo que sucede con las finales de Champions y Europa League.

Habrá un nuevo campeón | X

Máximos ganadores de la Supercopa de Europa

España es el país que más domina esta competencia con 16 títulos obtenidos. Como era de esperarse, Real Madrid están es el máximo ganador de este certamen al tener seis títulos. Tras el conjunto merengue aparece el Barcelona con cinco, mismos que Milán.

Liverpool Atlético de Madrid, Valencia, Anderlecht y Juventus también aparecen en la lista con al menos dos títulos ganados.

Real Madrid – 6 títulos (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)

FC Barcelona – 5 títulos (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)

AC Milan – 5 títulos (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

Liverpool – 4 títulos (1977, 2001, 2005, 2019)

Atlético de Madrid – 3 títulos (2010, 2012, 2018)

Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus – 2 títulos cada uno

Sevilla, Oporto, Manchester United, Dinamo de Kyiv, Nottingham Forest, Aston Villa Aberdeen, Steaua Bucares, KV Malinas, Parma, Lacio, Galatasaray, Zenit, Manchester City - todos con uno

Real Madrid es el máximo ganador | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Donnarumma se despide de PSG y reitera que no fue su decisión salir del equipo