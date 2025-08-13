LaLiga: ¿Qué equipo es el favorito para ganar la Temporada 2025-26 según las casas de apuestas?

LaLiga comenzará el siguiente viernes con grandes partidos de por medio, en lo que es una de las competiciones más vistas del planeta. El balompié ibérico ha generado un sinfín de seguidores alrededor del mundo, gracias a los grandes e importantes equipos como Real Madrid y Barcelona.

El conjunto blaugrana defenderá su título tras el impresionante campeonato anterior, sin embargo, no es el favorito. Los de Hansi Flick, pese a su gran nivel la campaña anterior y en pretemporada, no son los predilectos de las casas de apuestas para ganar espalda con espalda.

Barcelona | AP|

¿Quién es el favorito según las casas de apuestas?

Con momios de Caliente.mx, Real Madrid es el favorito para ganar LaLiga en la Temporada 2025-26. Con una cuota de -130 al momento, el conjunto merengue, con el debut de Xabi Alonso, se ha alzado como el rival a vencer esta campaña.

Detrás de los merengues, Barcelona se acerca siendo el máximo rival y convirtiendo a la liga ibérica en una de dos equipos. El conjunto catalán cuenta con momios de +110; muy alejado a los +800 del Atlético de Madrid, el tercer equipo favorito a ganar LaLiga.

Los favoritos | AP|

¿Quiénes son los equipos con las cuotas más bajas?

Cuatro equipos cuentan con las cuotas más bajas para ganar LaLiga, entre ellos los tres recién ascendidos. Levante, Elche y Real Oviedo subieron a la Primera División del futbol español, aunque son los menos favoritos a ganar LaLiga, con un momio de +100000, al igual que Rayo Vallecano.

