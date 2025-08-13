Luis Enrique sobre Tottenham: "jugó muy bien; no sé si es justo, pero así es el futbol"

La Supercopa de Europa vivió una Gran Final entre Tottenham y Paris Saint-Germain, que terminó con una victoria en penales del conjunto parisino. Sin embargo, en el trámite de los 90 minutos, el conjunto de Londres logró tener sobre las cuerdas a Les Parisiens, pero no fue suficiente.

Ante esa remontada y esos últimos minutos de ensueño, Luis Enrique, entrenador del PSG, habló sobre todo el juego. El nacido en Gijón reconoció la labor de los Spurs, pero mencionó que el resultado no terminó por ser justo.

Luis Enrique | AP|

"Creo que el Tottenham jugó un muy buen partido, son más fuertes que nosotros y están mejor preparados, fue una situación difícil. Tuvimos la capacidad de luchar hasta el final del partido. No sé si es justo, pero esto es el futbol y estamos contentos por nuestros aficionados. Y debemos mejorar. Espero aún más de mis jugadores, siempre", comentó el ibérico.

Hasta el minuto 85, Tottenham tuvo una ventaja de dos goles, pero en un abrir y cerrar de ojos todo terminó. El primer gol del actual Campeón de la Champions League fue por parte de Lee Kang-in; mientras que el segundo fue de Gonçalo Ramos.

Luis Enrique | AP|

Falta de preparación

En la misma rueda de prensa, Luis Enrique habló sobre la poca preparación que tuvo el conjunto parisino. De igual forma, el exseleccionador español comentó el gran cariño de todos los fanáticos.

"Es difícil hablar de este partido. Nos entrenamos durante apenas cinco-seis días, es increíble. Y todos los aficionados que están ahí siempre, sin importar el resultado, están ahí para apoyar al equipo. Para nosotros es muy bonito haber ganado este trofeo y poder ofrecérselo a ellos", sentenció el español.

Luis Enrique | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLUB ESPAÑOL DE TERCERA DIVISIÓN REVIERTE FICHAJE TRAS COMENTARIOS ENFURECIERON A CATALANES