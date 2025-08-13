PSG ya extraña a Donnarumma; insólito error del portero Chevalier en la Supercopa de Europa

La Final de la Supercopa de la UEFA ha sido el lugar de uno de los primeros errores de la temporada europea. Tras el anuncio de la salida del portero italiano Gianluigi Donnarumma del PSG, la afición tenía incertidumbre al respecto de quién sería el indicado para suplirlo en el partido contra el campeón de la Europa League, siendo el elegido Lucas Chevalier.

Chevalier fue el elegido por parte del técnico español | AP

Pifia tremenda del sucesor de Gigio

Apenas en el inicio de la segunda mitad del partido entre Paris Saint-Germain y Tottenham, después de un tiro libre para los Spurs cobrado por Pedro Porro, este metió un centro a segundo poste, donde se encontraba completamente solo el defensor argentino Cristian 'Cuti' Romero, quien aprovechó para meter un cabezazo con dirección a portería, lo cual desató el caos.

El guardameta del equipo dirigido por Luis Enrique, trató de cortar la trayectoria del remate de Romero; sin embargo, solamente logró concretar un desvío totalmente desafortunado que terminó enviando el balón al fondo de las redes, poniendo el marcador 0-2 abajo para el equipo de la Ligue 1.

Resurgir parisino

El desafortunado error de Chevalier no fue factor diferencial al término del partido, ya que PSG logró empatar el juego en el final del mismo con un eléctrico 2-2, por lo que la Final de la Supercopa de la UEFA se tuvo que definir en la tanda de penales.

Dentro de la tanda, Lucas Chevalier adivinó la gran mayoría de los cobros, incluso atajando el disparo del autor del primer gol del juego, Micky van de Ven. Posteriormente, Paris Saint-Germain se coronó supercampeón de la UEFA, siendo mejor en los cobros desde el manchón penal.

Chevalier tuvo altas y bajas en su duelo de Supercopa | AP

