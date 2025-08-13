Paris Saint-Germain conquista la Supercopa de Europa sufridamente ante Tottenham

Con sufrimiento, pero Paris Saint-Germain se quedó con la Supercopa de Europa al vencer en penaltis 4-3 a Tottenham, equipo que los puso contra las cuerdas en tiempo regular, el cual finalizó con un marcador de 2 a 2 en el Bluenergy Stadium, en Italia.

AP

Tottenham ganó la Europa League de forma inesperada, debido a su temporada en la Premier League, en la que quedaron a una posición del descenso bajo el mando de Ange Postecoglou. En esta nueva era con el exentrenador de Brentford, Thomas Frank estuvieron cerca de conseguir su primer título.

Spurs puso contra las cuerdas a PSG

Los Spurs enfrentaron el partido con valentía y seguridad de que podían competirle al vigente ganador de Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes, Paris Saint-Germain. Con una defensa bien parada, lograron evitar los daños de los dirigidos por Luis Enrique.

AP

Micky van de Ven y Cristian Romero se encargaron de ilusionar a los aficionados del club londinense con los dos goles de ventaja, pero la potencia ofensiva de los parisinos pesó en los últimos minutos del encuentro, cuando Lee Kane-in y Goncalo Ramos consiguieron el empate, con dos tantos llenos de calidad.

PSG gana tanda de penaltis

En los penaltis, Paris Saint-Germain se impuso, pese a que inició con el pie izquierdo con el fallo de Vitinha. Los de Luis Enrique rescataron el encuentro para levantar su primer título de la temporada y olvidar la decepción al caer en el Mundial de Clubes frente a Chelsea.

AP

