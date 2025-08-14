Gullit Peña revela la verdad sobre su fichaje a Chivas: 'Nunca me avisaron'

Se enteró hasta ya ser jugador de Chivas. Uno de los traspasos más polémicos en la historia reciente del futbol mexicano fue el de Carlos “Gullit” Peña, quien en diciembre de 2015 dejó a León, equipo con el que lo ganó todo, para fichar con Guadalajara.

Durante años se dijo que la decisión fue en contra de la voluntad del mediocampista, pero el propio jugador rompió el silencio y contó la verdadera historia en una entrevista con el podcast El RePortero de Yosgart Gutiérrez. Carlos Peña recordó que nunca recibió un aviso previo por parte de León sobre su fichaje, sin embargo, al final estuvo contento por llegar al Rebaño.

No sabía que dejaría a León | MEXSPORT

“No se me avisó, eso está claro. Me habló Jorge Vergara y me dijo: ‘Te habla tu nuevo presidente’. Yo no sabía de qué me hablaba. Me dijo: ‘¿Qué se siente venir al equipo más grande de México? ¿Cuánto tiempo ocupas para dejar todo listo en León y venirte acá?’”, relató Peña.

El mediocampista aclaró que, aunque al principio no tuvo participación en la negociación, posteriormente sí aceptó la decisión y estuvo de acuerdo con el cambio. Sin embargo, reconoció que le hubiera gustado ser informado con anticipación. "Había rumores, pero hasta que se cumplió no me confirmaron”, explicó.

Aceptó llegar a Chivas | MEXSPORT

Las lágrimas en su despedida

El 8 de diciembre de 2015, en la sala de prensa del Nou Camp, Peña rompió en llanto mientras se despedía de la afición esmeralda, lo que muchos interpretaron como una negativa a ir a Chivas, que en ese momento atravesaba un mal momento deportivo.

En la misma entrevista, el “Gullit” aclaró que sus lágrimas no fueron por fichar con el Rebaño Sagrado, sino por tener que dejar a un club con el que vivió sus mejores años como futbolista. “Malinterpretaron todo. Lloré como lloró Messi, Casillas, Neymar… cuando te vas de un club en el que dejaste un chingo de cosas, cariño. No lloré porque iba a uno de los más grandes de México. Iba mejor pagado, puro mexicano. Confundieron eso, pero yo siempre quise ir a Chivas”, afirmó.

Lloró por dejar a León | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Esteban Andrada tiene ofertas para salir de Rayados? Esto es lo que sabemos