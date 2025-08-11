Carlos ‘Gullit’ Peña rompe el silencio: “No me arrepiento de las cosas que hice”

Uno de los personajes más polémicos en la historia de la Liga MX ha roto el silencio con respecto a todos los 'chismes' que se han generado acerca de su persona y de su carrera. Carlos 'Gullit' Peña fue invitado al podcast de Yosgart Gutiérrez, El RePortero, espacio en el que se quitó los filtros para poder hablar de los problemas en su carrera, su paso por equipos importantes y más.

El 'Gullit' considera que todo lo que ha vivido le ha generado un aprendizaje, por lo que asegura que en dado caso de poder hacer las cosas diferentes a lo largo de su carrera, sin pensarlo rechazaría la oportunidad.

'Gullit' Peña ha hablado a detalle de sus problemas a lo largo de su carrera | Imago7

"No me arrepiento de nada"

Dentro de la entrevista con el exportero de Cruz Azul, Peña fue claro con sus pensamientos: no hay nada que hubiera hecho diferente a pesar de haber sido un personaje tan polémico.

"No me arrepiento la neta, como digo, no hay tiempo de hacerlo, soy lo que soy por lo que he hecho en mi vida y porque yo siempre he querido, nunca nadie me ha obligado a nada. Lo que yo he querido me lo he comprado porque yo he querido y podido. Sabemos que la prensa a veces se carga más con unos que con otros, dimos pie a eso. A veces en el caos vienen buenas cosas y yo las he aprovechado", mencionó.

También dejó claro que no siempre ha sido él quien protagoniza los momentos polémicos, mencionando entre bromas con Yosgart la frase "al perro más flaco le cargan las pulgas", con risas entre ambos.

"La gente inventa muchas cosas"

Una de las más recientes polémicas en las que estuvo inmiscuido el exjugador de Chivas, fue cuando fue captado dormido y presuntamente ebrio en un automóvil, además de siendo revisado por la policía, situación que el mismo Peña ha negado.

"Me sacan en una foto dormido, que si te das cuenta es otro carro. Hay mucha gente que sí me dice 'ya no des fotos', pero eso es mi esencia, pero de ahí se agarran que según estuve en un lugar dormido, pero no fue ese día; sí salí de un restaurant, sí me eché mis cheves, pero no tengo equipo, cuando salí no era el alcoholímetro, era una patrulla que me paró", mencionó.

Peña aseguró que cumplió en su paso por Chivas | Imago7

El 'Gullit' fue enfático en que aquel problema no lo generó él, fueron sus amigos los que reclamaron por una situación injusta en su contra.

"Visitar el anexo cambió mi vida"

Uno de los momentos más complicados dentro de la entrevista fue cuando Peña se sinceró completamente con un tema bastante delicado.

"Yo le dije a una persona 'dame chance de visitar el anexo', vi gente jodida, vi gente ya mal. Yo dormía con cuatro personas más en el mismo cuarto, era una clínica, yo quise ir para que nadie me contara", resaltó el exseleccionado nacional.

