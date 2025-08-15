¡Blindan a sus joyas! Chivas renueva a Hugo Camberos y cuatro prospectos más

Una gran noticia llegó a Verde Valle, pues cinco grandes prospectos de las Chivas firmaron su renovación con el conjunto Rojiblanco. Hugo Camberos, Yael Padilla, Teun Wilke, Eduardo García y Miguel Gómez son los hombres que ahora estarán blindados por el Rebaño Sagrado.

Por medio de sus redes sociales, el conjunto jalisciense anunció la noticia de la permanencia de los tres atacantes, el arquero y el defensa mexicanos. Javier Mier, quien encabeza la dirección deportiva del cuadro tapatío, ha hecho un gran trabajo en cuestión de renovación de contratos del equipo.

Hugo Camberos | MEXSPORT|

Camberos se queda

Hace unos días surgió la información de que Hugo Camberos permanece en el club, después de que ninguna oferta fue adecuada para Chivas. El juvenil del Rebaño Sagrado es el más destacado entre sus otros cuatro compañeros, ya que sus grandes participaciones y amor a la playera lo hicieron uno de los favoritos de la afición.

Padilla y Wilke por la revancha

Por su parte, los otros dos atacantes que firmaron su renovación, buscarán una revancha con el conjunto Rojiblanco. Yael Padilla mostró grandes cosas desde su debut, sin embargo, su rendimiento ha quedado a deber; mientras que Teun Wilke ha respondido cuando ha sido solicitado, pero aún no logra ser el delantero uno.

Padilla | MEXSPORT|

Parte baja sólida

Por su parte, el lateral Miguel Gómez y el arquero Eduardo García son de los grandes prospectos de Chivas en zona baja. Gómez es un gran lateral con proyección al ataque; mientras que 'El Dragón' ha sido considerado en diversas ocasiones como el tercer arquero del Rebaño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIGURA DE ESPN ARREMETE CONTRA CHIVAS: 'SI QUIERE SER CAMPEÓN, DEBE CONTRATAR EXTRANJEROS'