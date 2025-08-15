América cerca de asegurar a Brian Rodríguez con contrato hasta 2029

Brian Rodríguez en camino a renovar. El mercado de fichajes avanza de buena forma y las cosas en América podrían moverse de manera interesante en los próximos días.

Ahora el tema es con Brian Rodríguez, quien ha sido uno de los principales factores de interés en el mercado, luego de que llegara una oferta concreta por parte del futbol de Arabia Saudita, la cual era de al menos 10 millones de dólares, aunque esta misma habría sido rechazada.

Rodríguez seguirá siendo jugador azulcrema | Imago7

Brian se queda

Se pudo saber que Brian no tenía intenciones de ir al futbol árabe, ya que quiere mantenerse en el mejor nivel competitivo en los próximos meses, pues quiere llegar de la mejor forma a la Copa del Mundo. Lo que sabemos en RÉCORD es que Rodríguez ya habría aceptado la oferta de renovación de contrato del América, donde ganará una importante suma económica, aunque no es lo que pretendía su entorno en algún momento.

Esta renovación sería por 3 años más, los cuales se sumarían al año que le queda de contrato, pues su acuerdo actual terminaría en el verano del 2026. La renovación de Brian tendría un aumento del 30% en cuanto al salario que percibe actualmente.

Brian será parte de América por los siguientes cuatro años | Imago7

Números del 'Rayo' azulcrema

Así es como avanza la situación y en los próximos días el acuerdo podría quedar firmado con Brian Rodríguez, quien desea permanecer en el América y aunque no se ha hecho oficial, las cosas se encaminan de buena manera.

Brian Rodríguez ha sido uno de los jugadores más importantes del América en este semestre, siendo uno de los goleadores del conjunto de Coapa y es por eso que no se plantean su salida de momento.

'Rayito' no ha querido salir del América | Imago7

