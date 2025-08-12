Leagues Cup: ¿Qué equipo tendrá menos horas de descanso de cara a su juego de Cuartos de Final?

Luego de concluir la Fase de Grupos y retomar la actividad en la Liga MX, los equipos mexicanos clasificados a la siguiente ronda de la Leagues Cup ya se preparan para disputar los Cuartos de Final. Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla son los representantes nacionales que buscarán avanzar, aunque uno de ellos llegará con una ligera ventaja en el calendario: La Franja.

Puebla con descanso extra para la Leagues Cup

El conjunto camotero disputará su partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 ante Atlético de San Luis este viernes 15 de agosto. Posteriormente, su compromiso de Cuartos de Final frente a Seattle Sounders está programado para el miércoles 20 del mismo mes, lo que le otorga más días de recuperación y preparación que a sus rivales mexicanos.

Tigres, Toluca y Pachuca con 24 horas menos

En contraste, Tigres, Toluca y Pachuca jugarán su partido de la Jornada 5 el sábado por la noche y, apenas unos días después, enfrentarán su compromiso de Cuartos de Final el 20 de agosto. Esto significa que contarán con prácticamente un día menos de descanso respecto a Puebla, un detalle que podría pesar en un calendario tan ajustado.

Toluca será el que menos horas de descanso tenga, pues su partido del sábado se estima que termine al rededor de las 11 de la noche, dos horas menos de Tigres y Pachuca.

Tigres modifica su duelo de la Jornada 6

Tras los Cuartos de Final, Tigres también realizó ajustes en su calendario. El club regiomontano tenía pactado su partido de la Jornada 6 para el viernes, pero, por reglamento, no cumplía con las 72 horas mínimas de descanso. Por ello, el duelo ante Mazatlán fue reprogramado para el sábado, buscando mantener condiciones físicas óptimas para sus futbolistas.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

