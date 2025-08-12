¡Histórico! El XI ideal que se podría armar con los mejores 'bombazos' de la Liga MX

"La Liga MX está en su 'prime'", se dice en redes sociales dados los recientes fichajes de renombre o como algunos los llaman 'bombazos' han llegado para jugar el futbol mexicano. Previo al arranque del torneo Apertura 2025, la Liga MX se sacudió desde sus cimientos con la llegada de Keylor Navas como nuevo refuerzo para los Pumas de la UNAM, fichaje que se convirtió en uno de los bombazos históricos que han llegado al futbol mexicano; además, América acaba de hacer oficial el fichaje del francés Allan Sain-Maximin.

Es por eso que en RÉCORD nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por los nombres más grandes que han pisado nuestro futbol, haciendo un recuento de sus carreras y de la relevancia a nivel mundial que estos fichajes tuvieron, dejando de lado el rendimiento que pudieron haber tenido o tendrán durante su estancia en la Liga MX.

Delante del guardameta, tres veces campeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid, aparecen René Higuita como arquero titular, la defensa la conforman Dani Alves (lateral derecho), Sergio Ramos (defensa central), Luis Amaranto Perea (central) y Antonio Valencia (lateral izquierdo).

Dani Alves con los Pumas de la UNAM | @MEXSPORT|

En el mediocampo, Pep Guardiola (Dorados de Sinaloa) es titular indiscutible, acompañado de Emilio 'El Buitre' Butrageño (Toros de Celaya) y James Rodríguez (León).

En el ataque, Ronaldinho (Querétaro) como extremo por izquierda, Bebeto (Toros Neza), como extremo por derecha e Iván "Bam-Bam" Zamorano (América) como delantero centro, recordando que este equipo se conforma por la relevancia a nivel mundial de los fichajes, no por el rendimiento que tuvieron en nuestro futbol.

Banca

Para los suplentes, hemos decidido poner a siete grandes jugadores, pero no con el suficiente punch a nivel global, aunque bien pudieron haber ocupado un puesto como titulares, estos son: Keisuke Honda, José Mari Bakero, Claudio 'El Piojo' López, Grzegorz Lato, Bernd Schuster, Keylor Navas y Eusebio.

