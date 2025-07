América encarará la Leagues Cup en medio de una mala racha como visitante

El América atraviesa uno de sus peores momentos desde que André Jardine tomó las riendas del equipo, pues los resultados no se han dado cuando juegan de visita.

El problema ha sido tan grande para los de Coapa que solo tienen cuatro triunfos en los últimos 17 partidos, siendo la racha más complicada para el director técnico brasileño en el conjunto azulcrema.

IMAGO7

En cuanto a los partidos como visitantes, las cosas no han salido bien, ya que tienen ocho enfrentamientos consecutivos en los que no pueden conseguir el triunfo y esto cobra relevancia pues afrontarán la Leagues Cup en Estados Unidos.

La última ocasión en la que el América ganó como visitante fue en la Jornada 12 del torneo anterior, donde se enfrentaron al Atlas el 15 de marzo y ganaron marcador de 3-1. Después de esto, la cuota se encuentra en 5 derrotas y solo 3 empates.

En estos duelos se destaca que perdieron en la liguilla todos los partidos que jugaron como visitantes, teniendo la final de vuelta ante Toluca como el más importante en este sentido.

América empató 1-1 en su último partido de visita contra Necaxa | IMAGO7

¿QUÉ VIENE PARA AMÉRICA?

Ahora, el América tendrá 3 pruebas complicadas en Estados Unidos en la fase de grupos de la Leagues Cup y será de la siguiente manera:

Vs Real Salt Lake en Salt Lake City - miércoles 30 de julio

Vs Minnesota en Houston, Texas - sábado 2 de agosto

Vs Timbers en Austin, Texas- miércoles 6 de agosto

