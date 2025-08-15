¡Manchado! Tuca Ferretti adelanta nuevo apodo para burlarse de Allan Saint-Maximin

Las Águilas del América ‘han tirado la casa por la ventana’ con la llegada de su flamante fichaje Allan Saint-Maximin, el conjunto azulcrema hizo oficial a su nuevo jugador; sin embargo, los detractores siguen dando de qué hablar.

Las críticas sobre el jugador, desde su aspecto físico hasta su más reciente rendimiento ha generado debate, para muchos incluso asegurando que será un fracaso por parte del equipo de André Jardine. Tuca Ferretti incluso se aventuró a ponerle apodo para cuando llegue el fracaso.

El analista de ESPN definió el nuevo apodo del francés en caso de que no cumpla con las altas expectativas y catalogó de manera irónica como: “Maximinimo”, durante un charla con su compañero Álvaro Morales.

Tuca Ferretti l CAPTURA

Además del sobrenombre para el futbolista aseguró que esto sería simplemente una distracción mediática la que ha ocasionado el equipo capitalino para callar bocas que no se reflejaría en el campo: “Ojalá sea de los mejores jugadores del América, pero si no, solo nos ha dado atole feo con el dedo”.

Arranque del América

Las Águilas del América no han iniciado de la mejor manera el Apertura 2025, los dirigidos por André Jardine se encuentran en el sexto puesto producto de ocho unidades como resultado de dos victorias y dos empates.

Ricardo Ferretti l CAPTURA

Fracaso en Leagues Cup

A los números añadidos de las primeras cinco fechas del torneo local otra de la decepción ha sido su pronta eliminación en la Leagues Cup donde no pudo ganar un solo partido en tiempo regular.

América l CAPTURA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡LLEGÓ EL CAMPEÓN! LIVERPOOL DERROTA A BOURNEMOUTH EN EL PRIMER GRAN PARTIDO DE PREMIER LEAGUE

