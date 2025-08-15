Partidos de Liga MX tendrá acto protocolario para combatir el analfabetismo en México

El futbol mexicano se sumará a la campaña lanzada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) que busca reducir el analfabetismo en México.

Además de reducir el analfabetismo busca promover el derecho de la educación en personas mayores de 15 años y el futbol será el trampolín para tener un mayor alcance para transmitir el mensaje claro de las instituciones.

Esta es una campaña que se acordó entre; Mikel Arriola, Comisionado de la FMF; Mario Delgado, Secretario de Educación Pública y Armando Contreras, Director General del INEA y cuenta con un decálogo de acciones.

¿Cómo serán los actos protocolarios?

Será a partir de la Jornada 5 hasta la 8 que se realicen los actos protocolarios dentro de la Liga MX. por su parte estarán presentes de la fecha 7 a la 10 y finalmente en la Liga de Expansión MX de la 3 a la 6. En estas jornadas se activarán 100 actos protocolarios acompañado por niñas y niños embajadores.

En dichos partidos dentro del futbol mexicano se reproducirá una serie de audios promocionado la campaña en todos los estadios. Asimismo durante la campaña se utilizará un balón azul insignia de la marca que patrocina a la ligas.

Jugadores y jugadoras se sumarán

Cabe mencionar, que también tanto jugadores como jugadoras de distintas categorías se sumarán para promover el mensaje en sus comunidades. Mientras que los clubes difundirán el mensaje en sus redes sociales.

