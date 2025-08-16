Puebla nombra a Martín Bravo como entrenador interino ante salida de Pablo Guede

Pablo Guede dejó de ser entrenador de La Franja tras sumar una derrota más, esta vez a manos del Atlético de San Luis y la directiva del Puebla ha tomado la decisión de nombrar a Martín Bravo como su DT interino.

Por medio de un comunicado donde se oficializa la salida de Guede, Puebla anunció que ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo estrega, pero por el momento, Martín Bravo, quién es DT de la categoría Sub 21, asumiría las funciones del primer equipo de manera interina.

“Informamos que de manera interina Martín Bravo asumirá el cargo de Director Técnico del primer equipo. Martín viene desempeñándose como entrenador de la categoría Sub 21 y ahora estará en esta nueva encomienda con La Franja para los compromisos en puerta”, comunicó el Puebla.

Martín Bravo debutará en Leagues Cup

Hay que recordar que Puebla se clasificó a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, por lo que La Franja disputará su eliminatoria ante Seattle Sounders este miércoles 20 de agosto, lo que será el debut de Martín Bravo como entrenador en el máximo circuito.

Tras el duelo de Leagues Cup a media semana, Puebla visitará a Pumas el domingo. Se desconoce si Martín Bravo seguirá al frente de La Franja para ese duelo, pero en dicho caso, Bravo se estaría enfrentando ante el equipo con el que consiguió dos títulos de Liga MX.

