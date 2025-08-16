Faitelson explota contra el Puebla tras muerte de mujer previo a partido: “No conocen la vergüenza”

El inicio de la Jornada 5 del Apertura 2025 en la Angelópolis no fue la más esperada, previo al partido entre Puebla y Atlético San Luis se registró una balacera en la inmediaciones del estadio que derivó en la muerte de una mujer.

Esta situación no pudo ser ajena al futbol; sin embargo, el juego se llevó a cabo pese a la situación, este caso no pasó desapercibido entre los analistas y especialmente para David Faitelson quien arremetió fuertemente con el Club Puebla tras lo sucedido.

A través de redes sociales el comentarista de TUDN desató su comentario tras el comunicado de ‘La Franja’ donde mencionaba la salida de Pablo Guede por común acuerdo tras la derrota ante Atlético San Luis.

“¿A quién carajo le importa Guede? Murió una mujer en el estacionamiento del estadio. No conocen la vergüenza”, resalta en su posteo desde su cuenta de X.

¿Qué sucedió en la previa del partido?

La violencia se hizo presente previo al encuentro entre Puebla y Atlético San Luis, este 15 de agosto día de la Asunción de María y del Sagrado Corazón de Jesús, con enfrentamiento entre dos grupos que provocó la detonación de arma de fuego que produjo la muerte una mujer.

Mientras tanto, un joven de 18 años de edad resultó herido tras esta situación y que provocó la demora de algunos minutos del juego.

