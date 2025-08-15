León vence a Necaxa por la mínima y rompe mala racha sin victorias

Terminan la racha negativa en Aguascalientes. León se impuso 0 a 1 ante Necaxa en su visita en el Estadio Victoria, el equipo dirigido por Eduardo Berizzo se reencontró con el triunfo después de cinco partidos consecutivos sin victoria entre Liga MX y Leagues Cup.

IMAGO7

Así fue la victoria de León sobre Necaxa

El conjunto Panza Verde abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro, después de un error tras un trazo largo al área, por lo que ante una desatención defensiva del cuadro Hidrocálido, apareció Ismael Díaz quien con un disparo potente colocó el 0 a 1 en el marcador.

Necaxa no encontró el marco rival, pese a los esfuerzos del equipo de Fernando Gago, el conjunto local no pudo ante el conjunto Esmeralda, motivo por el que León dominó las acciones en el resto del encuentro.

IMAGO7

Cerca del final del partido, se sancionó un penal sobre Rogelio Funes Mori, por lo que Nicolas Fonseca fue el encargado de cobrar, sin embargo, estrelló el balón en el poste, perdonando para ampliar la ventaja y cerrar el marcador.

Necaxa no encontró contundencia ante León

En los últimos minutos del encuentro Necaxa se cansó de generar aproximaciones, sin embargo, la faltó de lucidez de sus elementos de ataque terminó por cobrar factura en el partido.

IMAGO7

También te puede interesar: Efraín Juárez revela la diferencia entre la Liga MX y la MLS