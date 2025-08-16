¿Vuelve a México? Guillermo Ochoa en el radar de Mazatlán

A menos de un año de la Copa del Mundo y con la temporada ya iniciada, Memo Ochoa continúa sin tener equipo y al día de hoy, una de las posibilidades para el arquero mexicano es el Mazatlán, equipo de la Liga MX que lo tiene en el radar.

De acuerdo a información de TUDN, Mazatlán tiene en la mira a Guillermo Ochoa para reforzar al equipo, un movimiento que podría ser un ‘ganar-ganar’ para ambas partes, pues Los Cañoneros añadirían una pieza de experiencia al arco y Memo Ochoa aseguraría tener actividad hasta que llegue la Copa del Mundo.

Cabe señalar que no existen negociaciones de por medio y no se está cerca de llegar a un acuerdo para cerrar el fichaje, pues por el momento solo es interés de parte de Mazatlán y si desconoce si Memo estaría dispuesto a volver a la Liga MX con este club.

Memo Ochoa y el sueño del sexto Mundial

Con 40 años recién cumplidos, la meta de Guillermo Ochoa es ser convocado a su sexta Copa del Mundo y marcar un récord que hasta el momento nadie en la historia del futbol ha conseguido, pero para ser convocado por Javier Aguirre tendrá que estar con equipo y en actividad constante, por lo que Memo está contrarreloj este verano.

La prioridad es Europa

A Guillermo Ochoa se le ha vinculado los últimos meses con varios equipos de la Liga MX, sin embargo, no ha existido nada concreto para que Guillermo Ochoa vuelva al futbol mexicano y parece que el deseo del arquero del Tri es mantenerse una temporada más en Europa, aunque ante la urgencia de conseguir equipo, México siempre es una posibilidad.

