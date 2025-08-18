América registra a Allan Saint-Maximin: ¿cuándo debutará la estrella francesa en la Liga MX?

La Liga MX podría tener un nuevo debut próximamente, ya que en las Águilas del América ha quedado oficialmente registrado su nuevo refuerzo Allan Saint-Maximin, por lo que ahora está disponible en dado caso de ser requerido por el entrenador brasileño André Jardine. La afición azulcrema ahora se pregunta cuándo será la fecha de debut del futbolista francés.

Águila francesa lista para debutar

En la sección azulcrema de la página oficial de la Liga MX, ya se puede ver el registro de Allan Saint-Maximin, quien ha sido añadido a la plantilla de América con el número 97, un dorsal poco común, pero representativo para el francés, ya que también con ese dorsal jugó en su paso por Arabia Saudita. El futbolista galo acompaña en el ataque a Brian Rodríguez, Henry Martín, José Zúñiga; Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre.

Con esto, el exjugador del Newcastle United podría ser parte de los jugadores elegidos por André Jardine para el partido de Jornada 6 ante Atlas en el Estadio Jalisco, en el que buscarán el liderato del torneo, siempre y cuando los resultados los acompañen; por el momento se encuentran en la cuarta posición del certamen.

¿Dónde jugará el francés con América?

Allan Saint-Maximin podría jugar en cualquiera de las posiciones de la delantera americanista, ya que en su paso por el futbol de Arabia con el Al-Ahli, llegó a entrar de cambio como una especia de falso delantero; sin embargo, cuando jugaba en la Premier League con Newcastle United, era conocido por jugar en las bandas como extremo.

El perfil fuerte del francés es el derecho, por lo que no se descarta que la competencia directa sea con Brian Rodríguez en ese costado o en dado caso, ser un '10' y jugar detrás de los delanteros.

