Una más en el Akron: los escándalos, peleas y vetos de la casa de Chivas

En los últimos años, el Estadio Akron ha sido el escenario de escenas de violencia, lo que ha provocado sanciones como vetos y multas económicas a Chivas. En el último encuentro, se volvió a presentar una situación de este tipo, esta vez con la familia del delantero de FC Juárez, Ángel Zaldívar.

MEXSPORT

Los escándalos en el Estadio Akron

La primera gran controversia sucedió en el Apertura 2024, cuando se generó el primer intento de veto tras los incidentes ocurridos en el Clásico Tapatío disputado en el Play-In esto después de que un aficionado del Atlas fue lesionado por arma blanca. No obstante, pese a la gravedad de lo sucedido, la Comisión Disciplinaria determinó de perdonar el veto.

En el torneo pasado, el Estadio Akron recibió un partido de veto, debido a que durante el Clásico Nacional, Kevin Álvarez fue herido en la rodilla después de que un aficionado arrojó una botella de vidrio a la cancha.

MEXSPORT

Los riesgos de la violencia en el Estadio Akron

Estas acciones han sido reprobadas por la opinión pública, la cual señala que los elementos de seguridad no ha estado a la altura de las situaciones peligrosas para el bienestar de los asistentes.

De no corregirse este tipo de situaciones, el Estadio Akron corre el riesgo de convertirse en un foco constante de sanciones y señalamientos. La directiva de Chivas tendrá que reforzar sus protocolos de seguridad si quiere evitar más incidentes que afecten tanto la imagen del club como la experiencia de los aficionados en las tribunas.

MEXSPORT

