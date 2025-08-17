Estadio BBVA de Monterrey será sede del Repechaje del Mundial, confirma directivo de Rayados

El Estadio BBVA de Monterrey, casa de los Rayados, será escenario de partidos históricos rumbo a la Copa del Mundo 2026. Así lo confirmó Pedro Esquivel, presidente de administración del club, quien informó que el inmueble recibirá en marzo del próximo año una semifinal y una final del Repechaje FIFA, instancia que definirá a los dos últimos países clasificados al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la programación de la FIFA, para noviembre de 2025 ya estarán definidos 46 de los 48 participantes del Mundial. Los dos boletos restantes se otorgarán mediante este Playoff intercontinental, que por primera vez se llevará a cabo en suelo mexicano.

Rayados y el “laboratorio” rumbo al Mundial 2026

Esquivel aseguró que la noticia tomó por sorpresa a la directiva de Monterrey pero destacó que el estadio está listo para afrontar el reto de albergar partidos tan importantes como los de repechaje.

“Como anillo al dedo y también como sorpresa, porque uno se prepara para junio y ahora tenemos que estar listos para marzo. El estadio está hecho y diseñado para futbol. Habrá que probar muchos protocolos de cara al repechaje, pero será un laboratorio fabuloso”, expresó.

El directivo también resaltó que el cuidado de la cancha es uno de los puntos más sólidos del Gigante de Acero, que servirán para los partidos de repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

“Nos dejan muy contentos porque hay un trabajo muy profundo detrás, no sólo desde el punto de vista de la investigación de los tipos de pastos y tecnologías. Estamos convencidos de que lo que hicimos nos va a permitir tener una cancha consistentemente buena en el tiempo, sin importar si cambia el clima o si llueve”, añadió.

Monterrey y Guadalajara, sedes del repechaje FIFA

Los partidos de repechaje en el Estadio BBVA marcarán la recta final hacia el Mundial 2026. Todo apunta a que la otra semifinal y la segunda final del Playoff intercontinental se disputen en el Estadio Akron de Guadalajara, otra de las sedes mundialistas en territorio mexicano.

Con esto, México refuerza su protagonismo en la Copa del Mundo 2026, al no sólo albergar encuentros del torneo, sino también los últimos duelos que definirán a los equipos que completarán la lista de participantes.

