“No respetaron los acuerdos”: Jaime Lozano rompe el silencio sobre su salida del Tri

Más de un año ha pasado desde que Jaime Lozano dejó el banquillo de la Selección Mexicana. Y aunque actualmente vive un gran momento con Pachuca, líder del Apertura 2025 después de cuatro jormadas, el estratega todavía lamenta la forma en que se dio su salida.

"El último resultado deja muchas dudas de lo que podíamos seguir haciendo, hay un proceso, donde lo más difícil ya estaba hecho que era clasificar a un Mundial, porque eras local y después la intención era seguir hasta el Mundial y ver que pasaba", declaró Lozano en entrevista con TUDN.

Resultado en Copa América provocó su salida

El 'Jimmy' señaló que a pesar de la confianza que le tuvieron para la Copa Oro, fue el mal resultado en la Copa América lo que detonó su salida. "Una derrota siempre va a generar más dudas que una victoria confianza y más en este puesto de la Selección Nacional de México".

"Me gustaría quedármelo pero repito yo voy a tener muchísimo respeto y agradecimiento con Juan Carlos porque él vio en mi a alguien que llegara de bombero a Copa Oro y salió de maravilla. A partir de un mal resultado empiezan las dudas, continúa la presión mediática y de mi parte te lo dije, estoy agradecidísimo con la oportunidad, con lo que viví después darle la vuelta a la hoja y lo que sigue", añadió.

FMF no respetó acuerdos, denunció Lozano

Por otra parte, Lozano dejó entrever que por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no respetaron acuerdos. "Soy alguien que tiene los valores y no haría algo que no me gustaría que me hicieran, si tu me dices algo o digo algo, lo voy a cumplir a muerte. He salido de proyectos por que me parece que se ha cambiado el rumbo de lo que habíamos hablado en un inicio, trato de dar todo lo que espero recibir, nada más, la decisión fácil hubiera sido seguir", señaló.

En ese mismo tenor, lamentó que en la Selección Mexicana no hay procesos longevos. "Yo quiero trabajar con gente que confíe en mí, que se sienta orgullosa del trabajo y que sepa que van a venir siempre, y más en una selección, tormentas, siempre van a venir golpes. No recuerdo alguien que haya venido a la selección y que siga cuatro años más, nadie, porque siempre debe haber un culpable y lo más fácil es el técnico", finalizó.

