Diego Cocca rompe silencio sobre su salida de Selección Mexicana y no descarta volver

Diego Cocca ya llegó a Jalisco para volver con Atlas, tras una primera exitosa primera etapa con La Academia. El estratega argentino ganó un Bicampeonato con los Rojinegros, lo que lo catapultó a Tigres y posteriormente a la Selección Mexicana.

En el Tricolor, Cocca no tuvo el mejor paso y terminó saliendo por la puerta de atrás, todo debido a que los resultados ya no lo acompañaron. En su llegada para firmar con Atlas, el estratega habló sobre diversos temas, dejando en claro que no niega volver a una aventura con la Selección Mexicana.

Diego Cocca | IMAGO7|

"El tema de la Selección Mexicana ya pasó. Ahora, tengo una nueva oportunidad con un buen plantel. Volver al Tricolor, no lo sé, tiene que ser día a día", comentó el nuevo estratega del Atlas.

El entrenador argentino llegó a la Selección Mexicana y solo dirigió siete partidos, de los cuales ganó tres, empató tres y perdió uno. Aquella derrota fue humillante ante Estados Unidos, que marcó su rumbo como entrenador.

Diego Cocca | IMAGO7|

Su regreso al Atlas

Diego Cocca habló sobre volver al club Rojinegro, al cual catalogó como el equipo de su vida. El argentino tuvo no solo una etapa como entrenador, sino también como jugador en La Academia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡INSPIRACIÓN RETRO! FILTRAN CAMISETA LOCAL DE MÉXICO PARA EL MUNDIAL DEL 2026