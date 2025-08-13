Diego Cocca y su reencuentro con los Bicampeones: ¿qué jugadores siguen en el equipo?

Diego Cocca, el técnico que consiguió el histórico Bicampeonato de Liga MX regresó a Atlas para vivir una segunda etapa, en la cual muchas cosas han cambiado, en especial la plantilla con la que logró la mayor hazaña del club.

IMAGO7

La plantilla del Atlas Bicampeón se ha ido desintegrado poco a poco, el último de ellos fue Martín Nervo, quien fue capitán de los Rojinegros. Además, Jeremy Márquez también salió del equipo en este torneo con destino a Cruz Azul.

Los jugadores Bicampeones que siguen en Atlas

Actualmente, solo Camilo Vargas, Aldo Rocha, Gaddi Aguirre y Édgar Zaldívar continúan en el club, por lo que Diego Cocca se reencontrará con quienes vivió la gloria con aquel Bicampeonato. De dicha lista, la mayoría fueron clave para la hazaña.

IMAGO7

¿Qué jugadores del Bicampeonato ya se fueron?

De los Bicampeones que ya se fueron del equipo están Luis Reyes, Diego Barbosa, Aníbal Chalá, Julio Furch, Julián Quiñones, Brayan Garnica, Gonzalo Maroni y Franco Troyanski; los últimos tres salieron poco tiempo después de levantar el segundo título consecutivo.

Diego Cocca intentará replicar lo hecho en su primera etapa con los Rojinegros, al combinar la experiencia de los que ya estuvieron bajo sus órdenes y las nuevas caras en la plantilla. Atlas deja de lado su era con Gonzalo Pineda y reabre sus puertas a un viejo conocido.

IMAGO7

También te puede interesar: Club Brujas lanza oferta a Chivas por Hugo Camberos