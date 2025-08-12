¡Inspiración retro! Filtran camiseta local de México para el Mundial del 2026

A menos de un año del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 el cual va a ser disputado por México, la camiseta de local de la Selección Mexicana ha sido filtrada y ya se conoce a detalle la indumentaria que utilizará el Tri.

El portal especializado en camisetas, FootyHeadlines, filtró las primeras imágenes de la próxima camiseta local de la Selección Mexicana, la cual regresa al tradicional verde después de años de ausencia y estará inspirada en un uniforme retro muy querido por los aficionados.

Adidas diseñó el nuevo uniforme tomando como referencia la camiseta que el Tri utilizó en 1998, misma que lleva plasmado el Calendario Azteca por todo el frente de la camiseta. Sin embargo, el uniforme de México para 2026 tendrá algunas diferencias muy notorias.

La nueva camiseta del Tri si simulará la también llamada Piedra del Sol, pero sin tantos detalles: Lo más característico de este mítico uniforme de 1998 que era la representación de Tonatiuh, dios del sol de la mitología mexica, no aparecerá en esta nueva camiseta para el 2026 y en su lugar llevará en el centro el águila del escudo de la Federación Mexicana de Futbol.

Cabe señalar que esta filtración aún no es oficial así como la segunda equipación, aún falta la confirmación por parte de la FMF.

Cambio de camiseta de último minuto

Es importante mencionar que, de acuerdo a diversos reportes, la empresa deportiva alemana de las tres franjas decidió cambiar de último minuto el diseño de la camiseta de México para el Mundial del 2026.

La anterior versión que jamás fue presentada y que apuntaba salir a la venta en noviembre de este año, era una camiseta inspirada en el uniforme de 1978.

