Emilio Azcarraga condicionó la remodelación del Estadio Azteca

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y los tres países que albergarán el torneo trabajan arduamente en sus estadios para garantiar que la fiebre mundialista sea todo un éxito.

Una de las obras que mas ha dado de que hablar es la remodelación del Estadio Azteca, recinto que verá partidos mundialistas por tecera vez en su historia luego de 40 años de ausencia tras el Mundial de 1986, sumado al de 1970.

El Coloso de Santa Úrsula inició sus remodelaciones en junio del año pasado, y una de las especulaciones más grandes que había era sobre el nuevo aspceto que tendría el Estadio, ante esta situación, el arquitecto de la obra David Lizárraga reveló en una entrevista para ESPN que Emilio Azcarraga le hizo una petición especial.

¿Qué pidió Emilio Azcarraga durante para la remodelación?

"Mantener el exterior del estadio con su monumentalidad, lo más original que se pueda respetando la idea inicial. Mover el estadio hacia el Siglo XXI en todos los aspectos, hacerlo más cómodo, más seguro, inclusivo, más estable", comentó David Lizárraga en una entrevista para ESPN sobre lo que el dueño de Televisa habría pedido de cara a la remodelación.

Otro de los cambios que se han hecho en la casa de las Águilas del América es la reforma de vestidores, túnel de acceso así como la llegada de nuevas zonas VIP. Todo esto contribuiría a que el estadio tenga un nuevo foro de más de 90 mil butacas.

Dentro de las mejores que recibirá el inmueble se espera también la ampliación del estacionamiento a más de 5 mil lugares y conexiones accesibles con medios de transporte como el tren ligero; se inegrará un sistema LED de alta calidad, paneles y un sonido más moderno.

En principio se espera que el Estadio Azteca vuelva a abrir sus puertas en marzo del 2026 con un partido de la Selección Mexicana, permitiendonos mirar como lucirá el recinto 3 meses antes del Mundial sumado a los estadios BBVA y Akron, que recbirán los partidos de Repechaje del evento mundialista.

