¡Debut amargo! Querétaro le 'roba' el empate a Atlas en el regreso de Diego Cocca

Querétaro consigue un empate con sabor a victoria. Gallos Blancos no bajó los brazos y a base de empuje y determinación en cinco minutos consiguieron un agónico empate tras igualar 3 a 3 para robarle los tres puntos al Atlas, quien tenía el juego en la bolsa.

Bastaron pocos minutos para que viera la mano de Diego Cocca en el equipo Rojinegro, ya que en los primeros minutos del encuentro se colocaron al frente en el marcador. En un cobro de esquina, Róber Pier apareció a primer poste y peinó el esférico a segundo poste, donde apareció Gustavo del Prete, quien con un remate de palomita colocó el 0 a 1 en el encuentro.

Amargaron su debut | IMAGO7

En el inicio de la parte complementaria, Róber Pier le propinó una falta por la espalda sobre Ali Ávila y, tras revisar la jugada en el VAR, se sancionó la pena máxima para Querétaro, por lo que Pablo Barrera fue el encargado de cobrar y definió para igualar el marcador con el 1 a 1.



Minutos más tarde, Atlas reaccionó en el juego después de un lapso donde no generaban llegadas en marco rival. En un despeje largo de Camilo Vargas, el balón llegó a los pies de Uros Durdevic, quien quedó mano a mano ante el arquero rival y definió para colocar el 1 a 2 en el partido.

El campeón goleador volvió a marcar | IMAGO7

Con el segundo gol, los dirigidos por Cocca se volcaron al frente y convirtieron el tercer gol de la tarde. En un cobro de esquina Diego González envió un centro a primer poste que fue rematado por Adrián Mora, quien aprovechó la mala salida de Guillermo Allison para colocar el 1 a 3.



Ya en el último suspiro del encuentro, Querétaro marcó un tanto más en el juego. En un tiro libre de Pablo Barrera, apareció Rodrigo Bogarín y con un remate de cabeza acortó distancias para el 3 a 2 y activar al conjunto local.

Rescató el empate | IMAGO7

Cuando el partido parecía terminar, Querétaro no bajó los brazos y en menos de cinco minutos igualó el marcador. En tiempo agregado lanzaron un centro al área que fue peinado por Jhojan Julio y Lucas Rodríguez punteó el esférico para conseguir el 3 a 3 con sabor a victoria.

Este empate también significó poner fin a una racha de siete derrotas consecutivas en todas las competiciones para Gallos, así como su primer punto en la temporada y bajo el mando de Benjamín Mora.

