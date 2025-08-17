¿Robo? Señalan gol mal anulado a Atlas en partido contra Gallos Blancos

Bienvenida con polémica para Diego Cocca en su regreso al frente de Atlas. Sin embargo, ahora no fue a favor de los rojinegros, sino en contra en su visita a los Gallos Blancos de Querétaro.

Fue a la media de partido, cuando Uroš Đurđević puso el 0-2 en el marcador en el Estadio Corregidora. No obstante, tras la revisión el VAR se sancionó fuera de lugar y se anuló la anotación.

Djuka había marcado el segundo para los Rojinegros | IMAGO 7

Señalan falla del VAR en el gol anulado a Atlas

Ante esto, Fernando Guerrero, analista de TUDN, evidenció la falla y aseguró que ya mejor deberían desaparecer el uso del videoarbitraje. "Anulan éste gol al Atlas FC por fuera de juego. Se equivoca el #VAR gravemente".

"Mendoza de Club Queretaro habilitaba al Djuka. Ya mejor que no se use el VAR en LigaBBVAMX. Increíble!!", escribió el exárbitrro en redes sociales, en la cual compartió una imagen en la cual se observa una línea mal trazada.

El 'Cantante' evidenció al VAR | CAPTURA

Aficionados también se quejan del arbitraje

Guerrero no fue el único que se quejó de las decisiones del cuerpo arbitral, sino que también seguidores rojinegros acusaron de "robo" contra los Zorros.

"La repe y su “trazo de la raya” pone en evidencia la mala decisión para anular lo que sería el segundo gol del Atlas. No importa cuando leas esto"; "Vaya manera de exhibir la incompetencia del VAR", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Respuesta a Mohamed? Efraín Juárez manda mensaje en redes

Así se quejaron del arbitraje en el Querétaro vs Atlas | CAPTURA