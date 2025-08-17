Chivas brinda su postura tras el altercado que se presentó en el Estadio Akron

La directiva del Guadalajara emitió una postura tras el incidente ocurrido en el juego entre Chivas y Bravos de Juárez, en el que se generó un altercado en el Estadio AKRON entre aficionados de Chivas y el hermano del futbolista Ángel Zaldívar, quien resultó el más afectado con una fractura de nariz.

A través de un comunicado de prensa, la institución Rojiblanca lamentó lo sucedido, además de confirmar que los protocolos de seguridad operaron de manera oportuna.



“Lamentamos el incidente ocurrido anoche en la sección 19 de la tribuna inferior. El Estadio AKRON informa que, tras revisar la grabación del circuito cerrado de videovigilancia, se puede confirmar que los protocolos de seguridad operaron de manera oportuna, inmediata y eficaz, ya que la intervención de los elementos de seguridad se dio en un lapso de 7 segundos para contener la situación”, informó el club.

Asimismo, rechazaron los actos de violencia que se presentaron en el inmueble Rojiblanco y se informó que los involucrados en el altercado fueron identificados, recibieron atención médica, además de que no hubo cargos de parte de ninguno de los involucrados.

“Los involucrados en el altercado fueron plenamente identificados y detenidos por las autoridades de la policía local. Se les ofreció servicio médico y ninguna de las partes levantó cargos en el momento.



“Reiteramos el rechazo absoluto a cualquier situación, conducta o acto que ponga en riesgo la seguridad e integridad de los asistentes a nuestro recinto. Nuestra prioridad es garantizar un entorno seguro y familiar para todos y todas”, concluyó.

