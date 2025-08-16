Ángel Zaldívar denuncia agresión hacia su familia por parte de la afición de Chivas

El delantero Ángel Zaldívar levantó la voz este sábado al denunciar la violencia que sufrieron sus familiares en el Estadio Akron, al término del partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 entre Chivas y FC Juárez, donde el atacante ingresó de cambio al minuto 63 con la camiseta de los Bravos.

El encuentro terminó con triunfo visitante por 1-2, resultado que generó molestia en parte de la afición rojiblanca. De acuerdo con la denuncia del jugador, algunos seguidores del Guadalajara desataron agresiones físicas contra su familia, quienes habían acudido al inmueble para apoyarlo.

Me tocó grabar la bronca del Hermano de Chelo Zaldívar en el Akron @Chivas, no diré quién la comenzó pero… pic.twitter.com/8Pv3WraJPr — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) August 17, 2025

A través de sus historias de Instagram, Zaldívar relató que su hermano fue golpeado y sufrió una fractura nasal, mientras que su sobrina, menor de edad, también resultó agredida.

“A mi hermano le rompieron la nariz. Increíble que pase esto en un estadio que será sede mundialista. Mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables”, expresó el atacante.

Le pegaron al hermano de Ángel Zaldívar, el Ingeniero.

No sean cabrones, estamos en la mierda. pic.twitter.com/BFDsFL1mqd — ALC (@AlxnsxLC) August 17, 2025

El exjugador de Chivas, hoy con FC Juárez, también lanzó un duro mensaje hacia los agresores, al señalar que el futbol debe ser un espacio de convivencia y no un lugar para desahogar frustraciones personales.

“Al estadio no vas a desquitarte por tu frustrada vida, vas a disfrutar de un partido en familia”, escribió.

Hasta el momento, no se han identificado ni detenido a los responsables de la agresión, que se dio en un recinto señalado como una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, lo que reabre el debate sobre la seguridad en los estadios del futbol mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas cae en casa ante Bravos de Juárez e hila dos juegos consecutivos sin victoria