Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs FC Juárez de la Jornada 5 del Apertura 2025?

Duelo en la parte baja de la tabla de la Liga MX; tanto Chivas como FC Juárez han tenido un mal inicio en el Apertura 2025, por lo que necesitan urgentemente de una victoria que los ayude a no rezagarse en la clasificación general. Es por ello que se enfrentan en el marco de la Jornada 5, buscando salir del mal paso.

Chivas regresa al Estadio Akron en busca de su segunda victoria | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos a la quinta fecha del campeonato?

Guadalajara se ubica en la posición número 13 con solamente tres puntos, mismos que consiguió en su único duelo como local enfrentando y ganando por remontada al Atlético de San Luis, dicho compromiso es el único que se ha disputado en el Estadio Akron debido a que en la primera jornada el pasto del inmueble seguía siendo arreglado debido a que será sede para la Copa del Mundo.

Chivas perdió su partido de la Jornada 4 visitando a Santos Laguna; la derrota fue por un solo gol, mismo que anotó Bruno Barticiotto vía penal; además, en ese mismo duelo Alan Pulido falló otra pena máxima que le habría dado un punto a los rojiblancos ahora urgidos de una victoria.

Pulido evitó que Chivas pudiera empatar el marcador | Imago7

Por parte de los Bravos de Juárez el panorama es más complicado, pues arrancarán la fecha en la penúltima posición con solo un punto menos que Chivas, pero con solamente dos empates en su torneo, frente a América en la primera jornada y hace dos ante Xolos de Tijuana en la frontera.

Su último partido, lo perdieron 0-2 ante el campeón Toluca en el Estadio Benito Juárez; en dado caso de ganar, podrían incluso desplazar al Rebaño y aspirar a quedarse hasta en el décimo puesto de la clasificación, dependiendo qué pase con los demás resultados.

Juárez necesita urgentemente de una victoria | Imago7

¿Dónde ver al Rebaño ante los Bravos?

Fecha : Sábado 16 de agosto

: Sábado 16 de agosto Sede : Estadio Akron

: Estadio Akron Horario : 5:07 PM (tiempo del centro de México)

: 5:07 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Amazon Prime Video

