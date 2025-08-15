Oswaldo Sánchez felicita a Atlas por su aniversario; afición de Chivas y Zorros lo atacan

Atlas festeja sus 109 años de historia, por lo que distintos jugadores que vistieron los colores Rojinegros han dejado mensajes de felicitación. Oswaldo Sánchez, quien inició su carrera con los Zorros no dejó pasar por alto la fecha.

MEXSPORT

El arquero mexicano publicó una imagen en la que felicita a Atlas, además de un mensaje especial, en el que agradece al equipo por haberlo apoyado para iniciar su carrera como portero profesional.

"El Atlas me dio la oportunidad de comenzar mi carrera y forjar mi carácter como portero. ¡Feliz 109 aniversario!", escribió Sánchez. Sin embargo, la acción no le gustó a la afición Rojinegra, y tampoco a la de Chivas, equipo rival de los Zorros.

MEXSPORT

"Si pero te fuiste al odiado rival. En donde está ese amor a los colores", "eres un cínico aún estando en Santos te burlabas de los aficionados y del club cada que podías, más estando en el odiado rival, neta mejor cállate mercenario traidor", "el peor error en 109 años del Atlas fue debutarte", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Oswaldo Sánchez pasó gran parte de su carrera en Chivas, el odiado rival de Atlas. Posteriormente se fue a Santos Laguna, en donde concluyó su trayectoria como futbolista profesional.

MEXSPORT

También te puede interesar: 'Aún no es un jugador de primera división': Lillini se sincera sobre Gilberto Mora