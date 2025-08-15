El día que Jorge Vergara le regaló al plantel de Chivas un par de huevos: Esta es la historia

Jorge Vergara compró a Chivas en el 2002 y con ello varios cambios llegaron en su administración, como los premios o bonos que tenían los futbolistas. Dicha decisión generó controversia entre los futbolistas del Rebaño Sagrado, aunque para algunos eso fue parte fundamental de su carácter.

Uno de los que agradeció la decisión del antiguo dueño fue una leyenda Rojiblanca, Ramón Morales. 'Ramoncito' contó una anécdota que tuvo con Jorge Vergara después de un Superclásico, en el que mencionó un 'bono' especial que les dieron.

"Fue el domingo, el lunes y el martes entrenamos, ahí en Tolán y llegamos y cada uno en su locker una cajita roja bonita con el escudo de Chivas, entonces, pues con Jorge dijo premios, todos nos imaginamos que iba a haber premio. ¿Qué crees que había dentro? Había dos huevos, dos huevos, 'gracias por ponerle lo que se tiene que poner', ese fue el premio", comentó Morales entre risas en el podcast Afizionados.

Sin embargo, Morales también agregó el cómo fue que tomaron los jugadores del chiverio la decisión de quitar los bonos. "Él llega y nos dice: 'los premios out fuera' y pues muchos chicos ganaban poca lana y los premios eran muy buen dinero. Entonces, ya al final Jorge (Vergara) no les voy a pagar premios, les voy a pagar puntualmente lo que es de su sueldo y tan tan. Entonces había un enfado así de esos que dices: 'qué gacho no'", agregó.

La relación Vergara y Chivas

Desde su compra hace más de 20 años, Chivas y la familia Vergara no han conseguido el éxito deseado. Aunque un par de campeonatos se han sumado a las vitrinas Rojiblancas, varios aficionados aún exigen una mayor cantidad de éxitos.

