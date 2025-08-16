¿Era penal? La polémica marcación del 'Gato' Ortíz en el Chivas vs Juárez

Chivas se fue con desventaja al medio tiempo en el duelo ante Juárez. El conjunto de Gabriel Milito tuvo la pelota en todo el encuentro, pero nunca pudo generar peligro en el arco de Sebastián Jurado.

Sin embargo, Bravos se propuso a salir de su campo y con una gran jugada el conjunto fronterizo se acercó, pero lo peor para el Rebaño Sagrado sucedió después. Una jugada bastante dudosa que involucró a Madson y Bryan González.

El jugador fronterizo recibió un balón en el área al minuto 39, pero hizo un mal contacto y el balón salió desviado. El VAR mandó a llamar a Marco Antonio 'Gato' Ortíz tras encontrar argumentos para marcar el penal, por un ligero contacto de Bryan González.

El colegiado revisó la jugada y terminó por dar su veredicto: penal en contra del cuadro Rojiblanco. Tras la sentencia del nazareno, Óscar Estupiñán marcó el gol al 41, que puso en ventaja a los Bravos en el medio tiempo.

Cuarto partido, cuarto penal

El conjunto del Rebaño Sagrado ha jugado cuatro partidos en la Liga MX esta temporada. Con una sola victoria, los de Milito han visto varias jugadas dudosas en contra, como los cuatro penales que les han sancionado.

