Jaziel Mendoza, juvenil de Cruz Azul, recibirá primera titularidad ante Santos

Esta noche, en el duelo ante Santos, se abre una oportunidad de oro para Jaziel Mendoza. El juvenil canterano será titular por primera vez con el primer equipo, ocupando el lugar de Jesús Orozco Chiquete, baja obligada por suspensión, para este encuentro.

IMAGO7

Nicolás Larcamón, quien ya había quedado satisfecho con el rendimiento del jugador durante la pretemporada, le dará la confianza en un partido con el primer equipo.

¿Quién es Jaziel Mendoza, juvenil de Cruz Azul?

Jaziel, registrado en la Liga MX como Karol Velázquez, ha tenido un proceso formativo sólido dentro de las fuerzas básicas del club.

IMAGO7

Desde su llegada a Cruz Azul en 2021 proveniente de Mineros de Zacatecas, donde jugaba en la tercera división, ha ido ganándose un lugar con trabajo y constancia.

¿Gonzalo Piovi se va de Cruz Azul?

Además, el duelo podría significar el último partido de Gonzalo Piovi con la camiseta de Cruz Azul. El defensor argentino arrancaría como titular si no hay cambios de última hora, y es que su llegada a Inter Miami es casi un hecho y viajaría en los próximos días.

IMAGO7

También te puede interesar: ‘Cone’ Brizuela reaparece con tremendo gol con las Chivas Sub 21