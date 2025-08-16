‘Cone’ Brizuela reaparece con tremendo gol con las Chivas Sub 21

Isaac ‘Conejo’ Brizuela, quien no fue tomado en cuenta por Gabriel Milito para el juego entre Chivas contra Bravos de Juárez de la fecha 5, tuvo actividad con la categoría Sub 21 ante el equipo fronterizo y su actuación fue destacable.

El atacante rojiblanco fue uno de los anotadores en el triunfo del Rebaño, corrían los últimos minutos de la primera parte cuando Brizuela haría un golazo para adelantar al chiverio en medio de una lluvia torrencial.

Todo sucedería en saque de banda por el sector de la izquierda para que balón llegara hasta el área que sería peinado para que ‘Cone’ Brizuela conectara de primera intención y mandara el balón al fondo de la red.

El segundo de la tarde sería por conducto de Marioni Ham quien al minuto 86 se haría con una gran definición por encima del arquero tras un desmarque y una asistencia del propio Isaac Brizuela.

Otros jugadores que tuvieron acción

Además de Isaac Brizuela, otros jugadores que han sido recurrentes en el primer equipo y tuvieron acción con la Sub 21 fueron Luis Olivas y Teun Wilke.

Alineación del primer equipo de Chivas

Mientras tanto en la alineación del primer equipo de las Chivas estuvo conformada por Tala Rangel, Alan Mozo, Castillo, Bryan González, Campillo, Gutiérrez, Ledezma, Alvarado y Arturo ‘Hormiga’ González.

