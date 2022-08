Cone Brizuela sobre Chivas: "Quiero de nuevo ser campeón aquí"

Tras se campeón en el Clausura 2017, Chivas ha venido a la baja, quien incluso en los últimos meses con Matías Almeyda como entrenador se mantenían en los últimos lugares de la tabla general torneo tras torneo. Por lo que uno de los máximos referentes de la institución como Isaac Brizuela, reconoció que han sido momentos duros para el Rebaño Sagrado.

"Después del campeonato no han sido buenos años para la institución, que se han vivido cosas buenas, sí las ha habido, pero el resultado final que todos queremos no se ha dado, entonces consideró que sí ha sido un tiempo malo el que se vino después del campeonato”, sentenció en entrevista para TUDN.

Tras estar siete años en la institución rojiblanca, el ‘Cone’ ha ganado todo con Chivas, pero considera que está en deuda con el club y no piensa irse hasta regresar al Guadalajara a los planos estelares de la Liga MX.

"Más fácil sería decirte que no puedo, que ya no quiero estar aquí, es algo que no me pasa por la mente, que no está en mi persona, decir 'tiro la toalla', ya gané a lo mejor títulos con Chivas, ya mejor me voy a otro lado, totalmente lo contrario.

Quiero de nuevo ser campeón aquí, ser un referente, mostrar caminos de éxito a la gente que viene empezando, tratar de ayudar a esta institución a estar donde se merece y no me quiero ir a la fácil... sigo firme aquí y mientras Dios me lo permita y la directiva me dé la oportunidad aquí seguiré", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS, EN DEUDA POR FALTA DE RESULTADOS; RECONOCE MOZO: 'NO ESTAMOS A LA ALTURA, NADIE SE SALVA