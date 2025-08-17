André Jardine defiende su gesto tras victoria ante Tigres: 'fue para nuestra afición'

André Jardine volvió a causar polémica tras su gesto del Tricampeonato. Tal y como sucedió como contra Cruz Azul hace un par de meses, el entrenador de América levantó los tres dedos en dirección a la afición. Sin embargo, esta vez fue tras una victoria ante Tigres y de acuerdo con el brasileño, como un reconocimiento a su afición.

Este sábado las Águilas vinieron de atrás para vencer contundentemente 1-3 a los felinos. Tras esta victoria, el estratega azulcrema levantó los tres dedos, el gesto del Tricampeonato, en dirección a la tribuna. Esto, no pasó desapercibido, pues un par de jugadores, incluyendo a Juan Brunetta, fueron a reclamarle al entrenador.

Agradeció a la afición

Tras el partido, el entrenador explicó el altercado con los jugadores de Tigres asegurando que, a diferencia del partido ante Cruz Azul, esta vez el gesto no fue en contra de la afición rival, sino que se dio como un agradecimiento a los propios, quien de acuerdo con el DT, por primera vez lograron entrar al Estadio Universitario.

"Yo vine aquí algunas veces ya y nunca tenía vista a la afición de América aquí presente en el estadio, en el Volcán. Siempre jugábamos con pura afición de Tigres y la verdad me ilusionó un poco ver que teníamos una parte del estadio nuestra, la gente, imagino, muy feliz con la victoria, y yo quise al final agradecerles el apoyo, nuestra afición es importante para esta caminata.... No sé si Brunetta vio que teníamos la afición arriba, entonces era con la nuestra obviamente y no necesitaría explicar esto", reveló el DT.

Destacó el triunfo de su equipo

Más allá del gesto polémico y la interacción de Jardine con Brunetta, el entrenador destacó la importancia del triunfo en el Volcán. Para el brasileño, poder llevarse los tres puntos demuestra que su equipo está regresando al nivel que los llevó a ganar tres títulos de liga consecutivos.

“Era muy importante el grupo ir recuperando esta confianza, ir jugando con las formas que nos acostumbramos, con la contundencia y con la confianza que este equipo viene teniendo en los últimos años. Hoy vi al América que me gusta y que nos acostumbramos a ver”, finalizó.

