Aleco Irarragorri recibe críticas de la afición de Santos Laguna por patrocinio de trajes

Desde octubre de 2023, Aleco Irarragorri asumió la presidencia de Santos Laguna con apenas 24 años. Aunque su llegada generó expectativa por la juventud y el apellido, el presente deportivo del equipo no ha dado resultados y la relación con la afición se ha enfriado. La última muestra de ello fueron las críticas que generó la presentación de un nuevo patrocinio de trajes para el plantel.

Un patrocinio que no cayó bien en la afición de Santos

El fin de semana, Irarragorri presentó ante jugadores y cuerpo técnico al patrocinador que vestirá al equipo en sus viajes. El acto buscaba darle formalidad a la institución, pero terminó siendo cuestionado por gran parte de la afición, que consideró inoportuno el anuncio en medio de una crisis deportiva. Para los seguidores, la prioridad debería estar en lo futbolístico y no en la imagen fuera de la cancha.

Críticas en redes sociales a Aleco Irarragorri y Santos

La molestia se trasladó rápidamente a redes sociales, donde varios usuarios señalaron que el club está más preocupado por la apariencia que por mejorar los resultados. Una de las respuestas más compartidas fue: “Excelente jugada, ahora vamos a perder pero con elegancia”, un comentario que refleja el sentir de muchos hinchas. El descontento no es nuevo, pues en los últimos torneos Santos ha estado más cerca del fondo de la tabla que de los primeros lugares.

Baja asistencia y mayoría visitante en el TSM

El mal momento también se vio reflejado en el duelo más reciente ante Chivas. El Estadio TSM, que solía ser un bastión con gran apoyo local, registró huecos en las tribunas y una notable mayoría de aficionados rojiblancos. Para la afición santista, el distanciamiento con la directiva y los malos resultados explican la falta de conexión con el equipo.

En medio de las críticas, Aleco Irarragorri intentó reforzar el mensaje institucional: “Santos es una forma de pensar, es una forma de trabajar, es una forma de vivir y sobre todo, es una forma de ser”. Sin embargo, sus palabras no lograron apagar el malestar de los seguidores, que reclaman más compromiso deportivo que anuncios fuera de la cancha.

