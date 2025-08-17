¿Respuesta a Mohamed? Efraín Juárez manda mensaje en redes

La novela continúa y tras las polémicas declaraciones de Antonio Mohamed, parece que Efraín Juárez también mandó una indirecta al ‘Turco’ y le recordó lo que significa el Club Universidad.

Luego de que Mohamed recordara que él llevó a Pumas a Semifinales con menos presupuesto del que hoy tiene Efraín en Pumas, el propio Juárez utilizó sus redes sociales para recordarle al ‘Turco’ que poco importa llegar a Semis, pues en el Club Universidad lo único que importa es el campeonato.

“En este club solo vale ser campeón”, escribió Juárez en redes

A pesar de que en el mensaje nunca nombra al ‘Turco’, al hacer estas declaraciones un par de horas después de las de Mohamed, parecería que es una respuesta para el entrenador de Toluca.

‘Turco’ y Efraín en Pumas

Tanto Turco Mohamed como Efraín Juárez llegaron al banquillo de Pumas de ‘emergencia’ con el campeonato ya comenzando y en su primer torneo el mexicano obtuvo mejores resultados.

En el Clausura 2025 Efraín Juárez logró meter a Pumas al Play In, mientras que Antonio Mohamed se quedó a la orilla de clasificar a esta fase previa a la Liguilla.

Este es ya el segundo torneo de Efraín Juárez al frente del Club Universidad, torneo en el que ‘Turco’ Mohamed logró llevar a Pumas a Semifinales y posteriormente se marchó del club.

